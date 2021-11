Mexicanos se enfrentan a golpes por boleta para ver cinta de 'Spider-Man'

El pasado 29 de noviembre inició la preventa para el estreno de Spider-Man: No way home en países como México y Colombia. Cadenas como Cinépolis y Cinemex, reportaron la caída de sus páginas horas antes de liberar las entradas por la cantidad de usuarios que intentaban ingresar.

Esto solo fue el preámbulo de lo problemático que se volvería el inicio de la preventa, pues en lugares como Cuernavaca, Morelos, la situación se tornó violenta.

Terminan a golpes

A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a varios jóvenes peleando en la fila del Cinépolis de Plaza Averanda, en Cuernavaca, aparentemente porque un joven quiso meterse en la fila para la preventa.

De acuerdo con el reporte de medios locales, los hechos ocurrieron sin que hubiera presencia de algún guardia de seguridad, pues, tal y como se aprecia en las imágenes, son los mismos seguidores del personaje quienes sacan a la persona que presuntamente intentó colarse.

Hasta el momento, las autoridades no han pronunciado sobre el video que rápidamente se volvió viral-

El estreno mundial de Spider-Man: No way ha generado muchas expectativas no solo porque continúa con el magno proyecto del UCM, sino por los reportes que sostienen que en esta cinta volveremos a ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield usando nuevamente el traje del hombre araña como parte de la introducción al Multiverso de Marvel.