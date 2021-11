Biotecnología y robótica colombianas en la rehabilitación humana

Los profesores de la Universidad Escuela de Ingeniería Julio Garavito: Marcela Múnera, doctora en Biomecánica, y Carlos Cifuentes, doctor en robótica, son los autores del libro «Conectando humanos y robots para asistencia en la marcha y rehabilitación» de la editorial Springer.

En diálogo con CARACOL RADIO explicaron que en el libro, de 14 capítulos, se refieren a varios aspectos de la biomecánica y de la robótica que se ponen al servicio de la rehabilitación de personas con algunas dificultades de movimiento. Aseguraron que el lenguaje es apto incluso para lectores interesadas en el tema y que no tiene relación profunda con la tecnología.

«Interfacing Humans and Robots for Gait Assistance and Rehabilitation» es el título con el que se comercializa el libro en el panorama internacional. Además de ser distribuido por los canales comerciales de editorial Springer, también es posible mediante cadenas en línea como Amazon.

Los profesores con grados de doctorado, Marcela Múnera en Biotecnología y Carlos Cifuentes en robótica, explicaron que para lograr este libro contaron con el apoyo invaluable de la Universidad Escuela de Ingeniería Julio Garavito y del Ministerio de Ciencia y Tecnología con el financiamiento del proyecto de investigación AGoRA.