Carlos Barato: "La distribución de ingresos tiene una mirada troglodita"

"Con el corazón a mil, con mucha ansiedad y con todo el anhelo que podamos conseguir el máximo anelo y es poder ascender. Nos hace falta un puntico, hay que jugar los partidos", dijo Carlos Barato, presidente de Fortaleza, a El Carrusel. El domingo a las 3:30 pm visitan a Unión Magdalena y podrían ascender.

Sobre su anterior ascenso dijo el directivo: "la idea siempre ha existido de formar equipos competitivos. Los que hemos estado orientando desde las canchas sabemos que es un proceso y los procesos dependen de muchas cosas. Cuando llegamos en 2015 con el proyecto de CEIF sorpresivamente ascendimos e hicimos debutar a 14 jugadores bogotanos que venían del fútbol aficionado".

Sin duda que las redes sociales llaman la atención en Fortaleza: "intentamos salirnos del molde, llegarle a la gente, la gente de ahora no es la gente de hace 10 años ni hace 15 años. Es muy importate llegarle de acuerdo a un lenguaje que ellos quieren escuchar, no dejarles de mencionar las cosas que no quieren escuchar y eso hacemos. El Community Manager hace un trabajo grande con un equipo, una estrategia definida y clara".

Carlos Barato le hizo un llamado a sus colegas: "hay que cambiar la mirada de nuestros compañeros dirigentes, intentando que sea a la vanguardia de lo que necesita el fútbol a nivel mundial, estamos aún retrasados. Que nos quitemos las camisetas de los equipos y pensemos en el desarrollo del fútbol en general".

Le puede interesar

Este semestre hubo inconformidad por como se manejó el descenso. "Lo del Quindío y Huila se sabía que iba a pasar y cuando no logramos el ascenso respiramos porque sabíamos que el que ascendía iba a descender en diciembre. Sin embargo, se han dado pasos, este paso de construir su propio promedio ya es algo que es un poco más equilibrado, pero la decisión total y general sería erradicar completamente el promedio", opinó el presidente.

Barato explicó lo que tiene que vivir Fortaleza con lo que recibe: "es difícil para un equipo afiliado Tipo B, el cual recibe el 10% de los ingresos comparado con el Tipo A que recibe el 90%, competirles a ellos tanto en la B como ahora en la A. Siempre será completamente desequilibrado. Con nuestras academias intentamos compensar algo de poder equilibrar".

La distribución del dinero sigue generando discusión en algunos clubes. "Ese es otro tema importante que seguiremos buscando que se transforme en el fútbol colombiano, que esa distribución de ingresos no sea simplemente por derechos adquiridos, es una mirada hasta troglodita, así la veo yo con mucho respeto a todos mis compañeros".