¿Marcelo Gallardo se va de River Plate? "Le he dado todo a este club"

River Plate venció por 4-0 ante Racing y se coronó campeón de la Liga de Argentina por 37º oportunidad en su historia, ante un estadio Monumental lleno de hinchas que tuvieron una gran noche de festejos y celebración.

Pero la alegría de conseguir el único trofeo que hacía falta en la era Gallardo parece que no durará mucho, pues el técnico argentino dejó en el aire su posible salida del 'Millonario'.

Le puede interesar:

"Estoy terminando mi contrato, es la primera vez en la que estoy en una posición en la cual mi vínculo está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy, me merezco la posibilidad de replantearme", dijo Gallardo tras conseguir el título.

El 'Muñeco' llegó a River Plate en mayo de 2014 y ha logrado sumar en total 13 títulos desde que inició la 'Era Gallardo'.

"Se necesita estar con mucha energía para seguir con un vínculo tan fuerte como el que tengo con esta institución", afirmó el 'Muñeco'.

El técnico de River Plate confesó que por primera vez se está replanteando su continuidad con el equipo de Núñez, donde ha ganado desde Copa Libertadores hasta la Suruga.

"Sí lo voy a reflexionar, sí me lo a replantear, no lo hice hasta ahora porque no merece que mi cabeza esté en otro lado, a partir de ahora, después de haber disfrutado el día de hoy. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con mucha energía", añadió.