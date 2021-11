Jessica Cediel dice que "le ha crecido mucho" el pecho a través de los años

La hermosa presentadora y modelo Jessica Cediel subió un historial en Instagram en el que habló del crecimiento de su pecho a través de los años.

"Estoy súper tetona, o sea, tengo las tetona como una ubre, literal. Es efecto de algo que les voy a compartir esta semana, de algo hermoso, de las cosas más lindas que uno se regala en la vida como mujer", afirmó Jessica a través de un video que recopiló un usuario en Twitter.

"Estoy super tetona... igual son pa' mi, no hay nadie que las pueda disfrutar" Jéssica Cediel, contará como aumentó de busto temporalmente. pic.twitter.com/h4EnSv5FAe — Ana (@PuraCensura) November 24, 2021

Le puede interesar:

Y añadió: “Esta semana les voy a compartir toda la experiencia (del por qué del aumento de su busto), no se van a quedar así, pero mientras tanto, bien. Igual son para mí, no hay nadie que las pueda disfrutar. No sé, comentario estúpido”.

Estas son otras fotos de la hermosa presentado que postea a través de su cuenta de Instagram: