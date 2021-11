Revelan el último sueño que tenía Mauricio Leal antes de morir

En la noche de este lunes, Mauricio Leal fue encontrado muerto junto a su madre en su casa, en La Calera, Bogotá. Sin embargo, no se ha confirmado la causa del fallecimiento, pues hay teorías de suicidio y asesinato.

Tras esto, el famoso estilista fue despedido en redes sociales por reconocidas personas que compartieron con él y supieron de su trabajo. Claudia Bahamón, presentadora, habló sobre esto.

"Maito, Maito Maito. Menos mal te 'piquié' cada que te vi. No entiendo nada. Estuvimos tres días esta semana. Nos abrazamos y me hiciste reír como de costumbre con tu particular forma de tomar el pelo", escribió.

Y agregó, haciendo referencia a uno de sus últimos sueños: "Muchas historias por contar, pero quiero hoy recordar el día que me dijiste: 'Ve Clau, es que quiero lanzar mi carrera de cantante y mi sueño es que Simón me haga el video, pero es que Simón es muy grandes ligas. ¿Vos le decís? Haceme palanca. Yo no pienso ser el más famoso con mi música, pero quiero que todos los fondos de mis canciones las pueda destinar a ayudar a la gente'. Y eso era Maito. Generosidad".