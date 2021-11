“Acuerdo de Paz no ha habido”: Uribe a António Guterres

A propósito de la visita a Colombia del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el expresidente Álvaro Uribe hizo duros reparos al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, hoy Partido Comunes.



El expresidente Uribe en una carta de 26 puntos aseguró que se entregó impunidad a los integrantes de la entonces guerrilla de las Farc. Considera que lo pactado afectó la legislación.



“Acuerdo de Paz no ha habido. Simplemente se fracturó la Legislación Nacional y se desafió la Internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores. Más aún, no se quiso aceptar por el Gobierno de entonces la alternativa que propuso la oposición para que estas personas por lo menos cumplieran una sanción razonable antes de ejercer la actividad legislativa”.

En la misiva también cuestiona que se le haya permitido participación política, concretamente elegibilidad, a los integrantes de la extinta guerrilla de las Farc, quienes hoy ocupan curules en el Congreso de la República.



“En materia de impunidad Colombia se salió de la regla de las democracias occidentales que exigen pena privativa de la libertad y no elegibilidad política de los responsables de delitos atroces. Incluso superó la legislación de España, que es excepcional, que permite la elegibilidad de terroristas solamente cuando se han cumplido la totalidad de la pena privativa de la libertad y de las condiciones de la libertad condicional”.



El expresidente Álvaro Uribe cuestionó los programas de sustitución de cultivos que implementó el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, los cuales, a su juicio, “han resultado muy costosos e ineficientes”.



“Muchas personas reciben el dinero, eliminan la droga en algunas parcelas pero en el entorno se amplían los cultivos. En la práctica no existen los compromisos colectivos o no se cumplen. Es importante mirar el escaso número de hectáreas de erradicación voluntaria y el altísimo costo estatal”.



Uribe además señaló que “El Acuerdo de La Habana con la impunidad y el narcotráfico sembró un Estado Criminal alternativo que se constituye en seria amenaza al Estado de Derecho”.



Sobre los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc, manifestó que se ha culpado, de manera "injusta", al presidente Iván Duque.



“De manera injusta, totalmente injusta, especialmente en la Comunidad Internacional, se ha culpado al Gobierno del Presidente Duque del asesinato de líderes sociales y de reinsertados de FARC. El tema no debería admitir discusión, la mayoría de esos crímenes han ocurrido en zonas de narcotráfico”, dice la carta.



En la carta además insiste en la propuesta que se ha venido promoviendo desde el Centro Democrático y es la de crear una sala de especial para que investigue a los militares involucrados en hechos relacionados con el conflicto armado.



“Sigue vigente la necesidad de crear una sala especial, de magistrados imparciales, para investigar y juzgar a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. La oferta de libertad a cambio de que reconozcan delitos, llevará a varios de ellos a aceptar crímenes no cometidos para poder estar en libertad y con sus familias, sin que los jueces tengan manera de decir que esa aceptación es mentirosa. Existe la ambición política de condenar a nuestro Estado por sistematicidad en violación de Derechos Humanos”.