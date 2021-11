Como una 'bichota': El sensual baile con el que Karol G celebró su Grammy

La manera en la que Karol G se enteró de que había sido galardonada en los Latin Grammy se produjo de una manera bastante particular y que seguro nunca va a olvidar.

La artista antioqueña se encontraba en pleno concierto del 'Bichota Tour' en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En simultaneo, y a más de 4.000 kilómetros dentro del mismo país, se estaban entregando los Latin Grammy 2021 en Las Vegas, Nevada.

Por lo tanto, Karol G se enteró que había ganado el premio a Mejor Interpretación de Reggaetón, en plena tarima: "Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de 'Bichota' y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa", dijo a su público.

Luego de terminada su presentación, la artista de 30 años se reunió con su equipo de bailarinas y demás allegados, donde también se encontraba presente el cantante Feid, quien contribuyó con celebración.

En medio del festejo, se pudo ver a una Karol G emocionada y en un éxtasis total, al punto de agregarle a la celebración un sensual baile tipo 'twerking' o más popularmente conocido como 'perreo'.

Finalmente, la paisa escribió en su cuenta de Twitter un emotivo mensaje tras ganar el Latin Grammy: "De las cosas bonitas que uno aprende en el camino: Un premio no define el éxito de un artista. Hay quienes son gigantes y no tienen uno. Si no lo tienes, deja a los que sí celebrar su momento; Pero si lo tienes, ¡DISFRÚTALO!, La vida es un corazón, celebra y agradece todo lo que te da!", señaló.