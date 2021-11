Rodarán cabezas pero no permitiré que llamen a la policía Nazi: Duque

Tras rechazar que un grupo de policías en Tuluá se disfrazarán de nazis en un evento pedagógico, el presidente Iván Duque ordenó “que rodaran cabezas de los responsables” que permitieron que se llevara a cabo el evento.

El mandatario señaló que 'no hay explicación ' para este tipo de actos que desconocen la historia mundial

"Es inaceptable, sencillamente inaceptable y no hay explicación alguna para ese comportamiento. Le di un mensaje muy claro al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, para que tengan que rodar cabezas de la institución que estuvieron propiciando ese tipo de prácticas”, aseguró desde la Casa de Nariño el primer mandatario.

Sin embargo, y ante los comentarios de que la Policía de Colombia compartía esta ideología, el presidente defendió a la institución y dijo que fue un error.

“Es un hecho que para nosotros no tiene aceptación alguna y tendrán que salir las personas que permitieron que esto ocurriera, pero de ahí a señalar que la policía es nazista eso no lo voy a permitir, no lo voy a aceptar” aseveró el mandatario.

Cabe recordar que paises como Estados Unidos, Alemania e Israel han reaccionado a este hecho afirmando que "ninguna explicación es suficiente".