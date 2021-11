Conectividad inclusiva en la era digital: David Luna, exministro TIC /

Los procesos de comunicación digital son avances que se deben dar, es por esto que en el marco del Festival de las Ideas que se desarrolla en Villa de Leyva, Boyacá; se abre este espacio que busca discutir con el fin de generar herramientas de transformación, que puedan aprovechar el talento que existe en el país para lograr la transformación digital.

Le puede interesar:

“Debemos trabajar en el reto de seguir conectando al país, es fundamental hablar de la conexión y la forma de pago, pues hay muchas familias que no tienen forma de pagar datos, y en ese sentido es fundamental hablar del cómo se puede dirigir recursos con el fin de apoyar esta necesidad en los sectores que no tienen posibilidades de acceso”, aclaró David Luna, exministro TIC.

La falta de recursos en la mayor parte del país para cubrir las necesidades básicas son muy altas, por esto desde el Festival de las Ideas se propone la implementación de una conectividad inclusiva, donde se piense en la reducción de costos y la accesibilidad para las personas que no cuentan con los fondos económicos necesarios que les permitan conocer los entornos tecnológicos tan necesarios para el avance social.