Rigo Urán se disculpa públicamente por "poner en riesgo la vida de su hija"

El pedalista colombiano Rigoberto Urán salió a pedir disculpas luego de recibir múltiples críticas por un video suyo que se hizo viral en donde llevaba a su pequeña hija Carlota colgada en su pecho por un canguro, mientras conducía su bicicleta en una bajada de las carreteras de Antioquia.

Críticas a “Rigo” Urán por entrenamiento a alta velocidad con su bebé



¿Qué opinas? Duras críticas está recibiendo el “Toro” de Urrao por este video que subió a sus redes sociales con el mensaje “Carlota en su primera salida a entrenar”. pic.twitter.com/BOlpU2KQPr — Noticias Región 23 (@Region23N) November 17, 2021

Mientras varios usuarios de Twitter se lo tomaron con humos y les pareció curiosa la escena, otros criticaron este hecho por "poner en riesgo la vida de su hija". Ante esto, el deportista a través de un video que publicó en su cuenta Instagram pidió excusas por este hecho afirmando que no lo” volvería hacer”.

En el video, ‘Rigo’ aparece con su hija en una pequeña piscina que estaba con flotador y gafas oscuras, pidiendo disculpas luego de que su esposa lo regañara “por haberse llevado a la niña sin permiso y sin seguridad”, por lo que el deportista asiente y dice: “Sí, doy disculpas, no lo voy a volver a hacer. De ahora en adelante me la voy a llevar con todas las protecciones del caso. Vea, en este momento la tengo acá con toda la indumentaria pa’ que no se me hunda esta muchacha”.

Además, Urán argumenta que a la niña le gusta la adrenalina mientras que su esposa lo contradice diciendo que no se trata de eso asegurando que no intenten “esa práctica en casa”. El video se viralizó en pocos minutos y ya alcanzó más de 34 mil ‘likes’ en pocas horas.