"Trabajemos sin pararnos de la mesa en un cónclave": Juan Fernando Cristo

En una carta dirigida a los miembros de la Coalición de la Esperanza, Carlos Amaya, Ingrid Betancourt, Humberto de la Calle, Alejandro Gaviria y Angélica Lozano, el precandidato presidencial Juan Fernando Cristo, convocó a un “cónclave político" para trabajar en temas relacionados con la conversación del centro político.

“No cabe duda de que hoy el denominado “centro” debe ir más allá de la Coalición de la Esperanza. No podemos cometer las equivocaciones del pasado. En el centro estamos quienes le apostamos a un cambio tranquilo para unir al país, no para seguir dividiéndolo”, comunicó en la misiva. Añadió que “quienes creemos que con liderazgo colectivo y no con caudillos y mesías podemos sacar a Colombia de la crisis en la que lo tiene el actual gobierno y su partido”.

La carta va encaminada a recoger las conincidencias que reúnen los mencionados en la comunicación. Planteando puntos de encuentro en la posibilidad de asumir compromisos concretos en la lucha contra el cambio climático y en la defensa de la economía de mercado, acompañada de una intervención más eficaz del estado para combatir la desigualdad, además de apoyar el Acuerdo de Paz.

“Para buscar esos consensos, y tras reflexionar estos últimos días sobre las divisiones que afectan a una opción de centro en Colombia, propongo un primer acuerdo: Suspendamos las actividades de campaña el próximo fin de semana y trabajemos sin pararnos de la mesa en un cónclave para buscar unos mínimos acuerdos programáticos, una propuesta de gobierno de coalición para Colombia, una lista única y una consulta presidencial en marzo amplia e incluyente”, añadió Juan Fernando Cristo.

Además propuso que Ingrid Betancourt y Humberto de la Calle lideren las conversaciones y puedan dar la “buena noticia al país que somos capaces de llegar a acuerdos civilizados en medio de las diferencias”.