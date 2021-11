Proponen "Salario Mínimo Empresarial" 5% por encima del mínimo legal

Esta iniciativa del presidente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, de un “Salario Mínimo Empresarial”, consiste en proponer ser 5% por encima del salario mínimo legal, lo cual permitirá al Gobierno, mantener el salario mínimo legal lo más ajustado posible, para reducir la inflación y el costo de vida.

Afirmó, con la propuesta "buscamos que la eterna discusión entre los centrales obreros y el Gobierno por el incremento del salario mínimo legal deje de ser una novela todos los años, si los empresarios y los industriales no hacemos un cambio mental en que la solución no está en el Gobierno, si no en la forma de pensar de las empresas".

Explicó, que las personas de la base más necesitada del país, es decir aquellos que ganan el salario mínimo, su incremento sería del salario mínimo más 5% adicional. Eso permitirá que esa diferencia de 5 puntos, sea una ganancia real en el costo y calidad de vida de las personas.

"La idea es que esto sea un tema en donde los empresarios que así lo quieran, entiendan que la única forma de sacar adelante el país y mejorar la calidad de vida de las personas, es dando un poco más de lo que el Gobierno tiene estipulado en su salario mínimo", manifestó el presidente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz.

Por eso que el empresario de la construcción invitó a todos los gremios e industriales a nivel nacional, a que hagan parte del "Salario Mínimo Empresarial" y, de esa manera se pueda tener un grupo de empresarios que cada día se sumen a esta iniciativa.