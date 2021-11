Amparo Grisales se manifestó sobre supuesta transfobia en "Yo me llamo"

En el programa "Yo me llamo", Amparo Grisales hace parte del elenco de jueces y protagonizó una polémica en los últimos días con una persona trans.

La actriz 'inspeccionó' el cuerpo de la persona y, al momento de bajar a las partes íntimas, hizo un gesto que no gustó en los televidentes.

Ante esto, las redes sociales atacaron con todo a la actriz y esta salió a dar sus disculpas sobre lo sucedido.

"Si ofendí a alguien no era mi intención. Infortunadamente la edición con el fin de ajustar la duración del programa quita momentos maravillosos en los que se salta a los participantes. Me he declarado consentidora, defensora y admiradora de la comunidad LGBTI, por eso me ha dolido tanto este mal entendido", expresó.

Y agregó: ""Muchos de mis mejores amigos y amigas pertenecen a dicha comunidad y, por supuesto, jamás quisiera ofenderlos. Les pido, por favor, que con esta aclaración el malentendido llegue a su fin".