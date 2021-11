Duque volvió a hablar sobre la declaración del MinDefensa contra Irán

Una nueva aclaración hizo el presidente Iván Duque sobre la polémica con Irán después que el ministro de Defensa, Diego Molano, asegurara que dicho país y Hézbola eran un "enemigo común" de Israel y Colombia



El jefe de Estado señaló que Colombia no usa la palabra enemigos para referirse a ningún país y mantiene relaciones diplomáticas.

“Colombia no usa la palabra enemigos para referirse a ningún país, nuestra nación es una nación respetuosa del derecho internacional y nuestras posturas siempre han sido en el marco del derecho internacional”, dijo.



“Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán pero eso no quiere decir que eso no tengamos diferencias en temas puntuales con Irán” añadió el presidente.



Además, dijo que el país respalda el trabajo que vienen haciendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Alemania para exigir que en irán no haya desarrollos de armamento nuclear ni enriquecimiento de uranio