Manchester United vs. Manchester City: mejores apuestas para el partido

Este fin de semana habrá varios partidos llamativos en las grandes ligas de Europa, como el clásico de Mánchester: United vs. City, en Old Trafford. El juego será este sábado a las 7:30 a.m. en la Premier League.

Este es uno de los partidos que más llaman la atención de los seguidores, por lo que los aficionados al fútbol ya preparan ideas para sumar ganancias adicionales.

Las casas de apuestas ya están preparadas para este juego, por lo que publicaron grandes apuestas para el partido.

Las mejores apuestas:

United (5) vs. City (1.7): Los ciudadanos son los favoritos, mientras que el empate del partido paga 4.20.

Si hay más de un gol, la cuota es de 1.19, mientras que si solo hay un gol o no hay, es de 4.50.

Si ambos equipos marcan gol, la cuota es de 1.63, mientras que si no hacen gol ambos, o ninguno, es de 2.23.

El bonus: más de un gol del City paga 1.63, siendo una de las grandes opciones y cuotas.