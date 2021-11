¿Qué producciones llegan a Netflix para el mes de noviembre?

sMás entretenimiento llega al catalogo de Netflix en noviembre. Una gran variedad de series, películas y documentales se suman a la "guerra de las plataformas de streaming" junto a HBO Max, Disney+, Amazon Primer y más recientemente, Star+.

A continuación le mostramos algunas de las producciones más esperadas por los suscriptores y otras sorpresas más que no dejan de llamar la atención, entre las que se destacan Narcos México Temporada 3, Noche de Fuego, Keeping Up With The Kardashians Y7 Y T8 y el Transbordador Recargado.

SERIES

2 de noviembre:

Ridley Jones, la guardiana del museo, temporada 2

3 de noviembre

The Good Doctor, temporada 4

5 de noviembre

Gloria, temporada 1

Narcos: México, temporada 3

Big Mouth, temporada 5

Club Estambul, temporada 1

El asesino improbable, temporada 1

6 de noviembre

Arcane, temporada 1

10 de noviembre

Gentefied, temporada 2

14 de noviembre

The Blacklist, temporada 8

15 de noviembre

Mentiras, temporada 1

Superstore, temporadas 1-5

Archer, temporada 11

17 de noviembre

Tiger King, temporada 2

Christmas Flow, temporada 1

Cortar por la línea de puntos (T1) Serie de animación para adultos

La reina del flow (T2)

18 de noviembre

Perros espaciales, temporada 1

19 de noviembre

Cowboy Bebop, temporada 1

Rumbo al infierno, temporada 1

La mente, en pocas palabras, temporada 2

21 de noviembre

Operación Éxtasis, temporada 3

23 de noviembre

Masters del Universo: Revelación, parte 2

25 de noviembre

Super Crooks, temporada 1

F is for Family, temporada 5





PELÍCULAS

1 de noviembre:

La familia Claus

Jason Bourne

Una rubia muy legal

Una rubia muy legal 2

Los padres de ella

3 de noviembre

Más dura será la caída

Amina, la reina guerrera

5 de noviembre

Yara

¡Qué duro es el amor!

El amor es un templo

No todos pudimos madurar

Una película de policías

7 de noviembre

Un padre por Navidad

8 de noviembre

Bad Boys for Life

La maldición (The Grudge)

10 de noviembre

Claroscuro

12 de noviembre

Alerta Roja

15 de noviembre

Si yo fuera rico

Kuroko no basket: Last game

18 de noviembre

Requetecambio de princesa

Earwig y la bruja

Amor sin medida

19 de noviembre

Tick, tick…Boom!

¡Nos hemos extinguido!

Quiéreme igualmente

La familia Addams (2019)

La cabaña siniestra

24 de noviembre

Herida

El chico que salvó la Navidad

Peti Roja

REALITIES Y DOCUMENTALES

1 de noviembre

Las Kardashian

2 de noviembre

Campo Secreto: Nazis en EE.UU.

3 de noviembre

Los reyes de la estafa

8 de noviembre

Conor McGregor: Notorious

9 de noviembre

Tu vida es de chiste

Swap Shop: Mercadillo radiofónico, temporada 1

10 de noviembre

Animal, temporada 1

Amor con fianza, con Monica Naranjo

16 de noviembre

StoryBots: Laugh, Learn, Sing, temporada 1

Johnny Test: Misión Pastel de carne

20 de noviembre

Un mundo nuevo, temporada 1

Blown Away: Navidades, temporada 1

24 de noviembre

Sunset: La milla de oro, temporada 4