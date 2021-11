¡Prepárese! Gorillaz regresa a Colombia en 2022

La banda británica, Gorillaz volverá a Colombia luego de su paso por el Festival Estéreo Picnic del 2018.

La cita con la agrupación de rock, que conmemorará sus 20 años de trayectoría, será el 22 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá.

La boletería estará abierta por ExperienciasAval, con una preventa exclusiva desde el 8 de noviembre a las 9:00 a.m hasta el 11 de noviembre a las 8:59 a.m. y desde el 11 de noviembre a las 9:00 am para el público general.

Los precios de las boletas estarán desde los 189.000 hasta los 700.000 mil pesos.

Gorillaz surgió como un proyecto de crítica al desasosiego visual y conceptual de la música popular, que se veía en la televisión en 1998.

El disco debut llegó en 2001, una banda animada que podía tocar cualquier género, con cualquier colaborador en cualquier idioma. “Clint Eastwood” o “19-2000” se convirtieron en los himnos que una generación, que hasta el día, sigue cantando y celebrando una banda que redefinió la estética musical del Siglo XXI.