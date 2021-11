Piedad Córdoba formalizó su renuncia al Partido Liberal

La ex senadora Piedad Cordoba, quien en días pasados anunció su adhesión al Pacto Histórico, envió una carta al director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, en la que expresa su renuncia formal a la colectividad. En la misiva también arremetió contra el exmandatario.



“No soy yo la que me retiro del liberalismo colombiano. Ud retiró al Partido Liberal de la vida política de Colombia. No puedo militar en un cadáver insepulto. Ud enterró 150 años de historia con su desastrosa gestión que se ha hecho además sempiterna”, dice la misiva.



Piedad Córdoba también lanzó duras críticas a la gestión del expresidente César Gaviria como director del Partido Liberal.



“No renuncio al pensamiento liberal ni a la tradición liberal de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitán y Guadalupe Salcedo de la que me siento orgullosa, pero si ratifico ante Ud, ante la actual dirección y ante el pueblo liberal, que no quiero ser contada dentro del registro de afiliados de la estructura que ha convertido la personería jurídica del liberalismo en una auténtica funeraria política. No estoy para ser contada entre los que sepultan a un Partido”.

En la carta, además, ratificó que llegará al Pacto Histórico y que será candidata al Senado por esa alianza que agrupa a partidos y movimientos de izquierda y centroizquierda.



“Amparada en el artículo nuevo de Renuncia a la Militancia, introducido en los estatutos en la II Constituyente Liberal de 2011, quiero ratificar que desde hace mucho tiempo ya no pertenezco a su misma agrupación política a la que renuncia de forma irrevocable, para lo que pido desarrollar los trámites de rigor. Manifiesto libre y voluntariamente que continuaré con mi proceso de reagrupamiento de bases liberales y sectores democráticos en Poder Ciudadano, vinculado al Pacto Histórico, pero no en la estructura del Partido Liberal que Ud preside”.