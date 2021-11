Unzué sobre 'Superman': "Él y su señora tomaron su camino"

"Es verdad que en el Tour no tuvo suerte y que en La Vuelta consolidó su nivel, pero pasó lo que pasó. No fue capaz de afrontar el reto clave que tuvo para continuar en el podio. Tomó la peor decisión que podía tomar, provocó lo que provocó", le dijo Eusebio Unzué al 'Diario de Navarra' sobre Miguel Ángel López.

La salida de 'Superman' del Movistar Team fue uno de los hechos más polémicos en este 2021. En la penúltima etapa el colombiano se bajó de su bicicleta tras no estar de acuerdo con algunas decisiones del equipo. "Se quedó cortado, se bloqueó, intentamos de todo para que siguiera, pero hubo un momento en el que no había fuerzas, se quedó y se vino abajo. En vez de digerirlo como en cualquier otro momento, él vio que se le escapaba otro podio y le generó una frustración enorme que no fue capaz de asimilar".

Unzué considera que perder el podio no era tan grave: "podía haber pensado a ver si termino sexto, pero en vez de tener una reacción normal en cualquier deportista, tuvo la espantada por respuesta", agregó el gerente general del Movistar Team.

Unzué hizo un balance de ese momento: "Su cabeza se llenó de lo que se llenó y adiós. Nunca me había pasado algo así, y aunque ha pasado el tiempo sigo sin entender lo que pasó. Yo sabía cómo era su carácter, extraño en ciertos momentos, pero es que cualquiera hubiera estado encantado de hacer sexto. Y luego, como deportista que es, creo que uno tiene que saber encajar que no ha podido, y ya está. La frustración y la desesperación son entendibles, pero una salida así, no".

El directivo aseguró que la única salida era la salida del colombiano del equipo: "la acción no merecía otra cosa, pero él y su señora a través del mánager tomaron su camino. No querían continuar, rompimos nuestra relación y ya está".