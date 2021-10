Camila Osorio: "Ha sido el partido más importante de mi carrera"

En Tenerife, María Camila Osorio logró el triunfo más importante de su carrera tras vecer a Elina Svitólina, número 6 del mundo, una victoria que fue solo el inicio del buen torneo que iba a tener.

"Cambiaron muchas cosas. Cuando ya juegas profesional sabes que tienes que estar al 100%, acá juegas mucho más rápido. La parte mental es fundamental y eso fue lo que más me tuve que enfocar", comentó en diálogo con 6am acerca del cambio de júnior a profesional.

María Camila logró un importante ascenso en el ranking de la WTA desde enero de 2021 hasta ahora, subió 133 puestos y actualmente es la número 53 del mundo.

"Mi meta no es estar entre las 10, mi sueño es ser la uno. Si quiero ser la mejor tengo que mejorar muchísimo, tengo que trabajar en la parte física, mental, mis golpes. Absolutamente todo lo que pueda para poder llegar a la cima", dijo.

Justamente en Tenerife, la colombiana le ganó a una de las mejores en este deporte y no fue ajena a comentar que este fue el duelo más importante de toda sy carrera.

"Ha sido el partido más importante de mi carrera. Me sirvió para confiar más en mí y en que puedo jugar y competir contra las mejores", dijo.

Además, explicó las molestias que sufrió durante el torneo de Tenerife: "En cuartos cuando estaba jugando me había molestado el abdomen y en semi ya había decidido 'bueno termino acá de jugar'. Ya para la final me estaba molestando bastante, obviamente Ann Li jugó un excelente partido, como te digo no me sentía al 100".