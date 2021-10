Andrea Valdiri mostró el resultado de sus cirugías en pecho y cola

Tras la polémica de querer cobrar para que sus fans vieran la cirugía que se iba a practicar –pero que finalmente no pasó–, Andrea Valdiri mostró los resultados de la intervención quirúrgica que se hizo en el cuerpo.

Con un video, la influencer dejó ver cómo avanza su recuperación y explicó lo que se hizo durante la cirugía.

""Voy a decir de rapidez qué me hice, tenía 420, pero me coloqué 510, me aumenté un poquito. Me quité nalguitas porque en el embarazo toda la grasita se me fue para las caderas y las nalguitas. Me quitaron piernas", contó Andrea Valdiri, sin mostrar dolor todavía.

La mujer había estado alejada de las redes sociales y mencionó que estaba en su recuperación y preferia no publicar contenido.