No son desnudos: el contenido que ofrecerá Jessica Cediel en su página web

La colombiana Jessica Cediel se ha consolidado en el plano internacional como una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento. Su belleza y carisma la ha llevado a importantes cadenas como Caracol, RCN y Univisión.

Así pues, en días pasados, se dio a conocer que la bogotana abrió una página web de contenido exclusivo, muy al estilo de OnlyFans. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no subirá desnudos en foto o video.

"Agradezco a todos ustedes el apoyo que me han dado. La página tiene contenido exclusivo, pero no son desnudos en foto o video. Por el contrario, es una 'casa virtual' para toda la familia que me ha acompañado a lo largo de mi carrera", comentó en sus historias de Instagram.

Palabras más, palabras menos, Cediel recarcó que serán saludos en video para cumpleaños, matrimonio, y contenido que no comparte en sus redes públicas, tutoriales de maquillaje y algunos detrás de cámaras.

Para los más interesados en conocer su contenido, la suscripción costará 0.99 USD el primer mes, y luego 2.99 dólares, un valor cercano a los 9.000 pesos colombianos.