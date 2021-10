Atacante de Parkland EE.UU. se declara culpable y pide perdón por masacre

Nikolas Cruz de 23 años se declaró culpable de 34 cargos por la masacre en una escuela secundaria de Florida. Tres años después de haber disparado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Cruz aceptó 17 cargos de asesinato en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato en primer grado.

La jueza de circuito Elizabeth Scherer señaló que los cargos llevarán una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional.

Cruz respondió "culpable" cuando la jueza le preguntó cómo quería alegar el asesinato o las heridas de cada víctima. Los padres de los estudiantes asesinados observaron desde la sala del tribunal y se limpiaron las lágrimas de los ojos. Ahora un jurado deberá decidir si el joven recibirá la pena de muerte.

También Cruz se declaró culpable de cuatro cargos que enfrentó después de atacar a un guardia de la cárcel del condado de Broward nueve meses después del tiroteo.

En una declaración ante la corte, Cruz se disculpó por sus crímenes, "lamento mucho lo que hice y tengo que vivir con eso todos los días", dijo Nikolas, y agregó que "tengo que vivir con esto todos los días y me trae pesadillas que a veces no puedo vivir conmigo mismo, pero trato de seguir adelante".

En un comunicado, March for Our Lives, un grupo formado por estudiantes activistas de Parkland para abogar por leyes para el control de armas, dijo que "una sola declaración de culpabilidad no es suficiente mientras sea posible que otra persona en cualquier lugar de este país sea asesinada con un arma de fuego en la escuela, en un lugar de culto o en su propia casa".

Las familias de los 17 estudiantes y empleados muertos en el tiroteo y decenas de personas que resultaron heridas llegaron a un acuerdo de $25 millones de dólares con el distrito escolar.