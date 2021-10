Saab no será condenado a pena de muerte ni cadena perpetua: Cabo Verde

El Ministerio de Justicia de Cabo Verde aseguró que el colombiano Alex Saab recibirá plenas garantías de un juicio “justo y equitativo” en Estados Unidos que no resultará en una condena a pena de muerte o a cadena perpetua.

Con un comunicado, el Ministerio explicó que el proceso justo fue garantizado por Estados Unidos y también es respaldado por la Constitución de Cabo Verde. A esto se agrega que la extradición cumplió con todos los trámites legales.

El Ministerio explicó que Saab no recibirá ninguna condena que no exista en la Constitución del país por lo que se garantiza que tendrá el “más amplio derecho a la defensa” y no habrá riesgos de “pena de muerte, cadena perpetua, tortura, tratamiento inhumano, degradante o cruel”.

Por ahora se espera que el 1 de noviembre se desarrolle la segunda audiencia judicial de Alex Saab ante las autoridades estadounidenses.