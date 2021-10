Calendario de Marvel: nuevas fechas de estreno de las cintas de la fase 4

Marvel Studios no pierde tiempo y ante los impases por cuenta de la pandemia del COVID-19, decidió modificar un poco el calendario de estrenos de sus próximas cintas, que hacen parte de la fase 4, que recordemos inició con Black Widow y la serie WandaVision de Disney+.

Con Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos en cines y esperando Eternals y Spider-Man: No Way Home, en noviembre y diciembre respectivamente, estos son los cambios para los fanáticos de la famosa editorial:

> Eternals: 5 de noviembre de 2021

> Hawkeye: 24 de noviembre de 2021 (Serie Disney+)

> Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre de 2021

> Ms. Marvel: 2022

> Doctor Strange: In The Multiverse of Madness (6 de mayo),

>Thor Love and Thunder (8 de julio)

> Black Panther: Wakanda Forever (noviembre 11)

> The Marvels/ Capitana Marvel 2 (primeros meses de 2023)

> Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 de julio de 2023)

> Guardianes de la Galaxia 3: 2023

En el caso de las demás series y películas confirmadas como She-Hulk, Moon Knight o Blade no tienen fecha de estreno confirmada por el momento.