No se alcanzó un acuerdo para liberar patentes de vacunas contra COVID-19

El presidente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Dagfinn Sorli, lamentó que los países miembros del organismo no alcanzaron un acuerdo para liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus.

La reunión del consejo que se encarga de los asuntos de propiedad intelectual se extendió durante dos días y no llegó a una conclusión “concreta y positiva”. Algunos de los países miembros “alertaron del riesgo de no conseguir una solución si las delegaciones no son capaces de asumir compromisos reales”.

Estos países agregaron que "un resultado positivo y significativo (...) no solo enviaría un poderoso mensaje de solidaridad global sino que sería la prueba de que la OMC tiene la capacidad de responder a una gran crisis global”.

Buena parte de las trabas para la liberación de las patentes ha ocurrido por cuenta de los gigantes farmacéuticos y sus países de origen, argumentando que el obstáculo para repartir efectivamente las vacunas y aumentar su fabricación no son las patentes.