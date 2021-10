Critican a Luisa Fernanda W por mostrar su pecho

La influencer y pareja de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W, fue criticada recientemente por unas fotografías en sus redes sociales en las que muestra su pecho.

La mujer paisa empezó a recibir comentarios y mensajes por Instagram en las que la tildaron de "mostrona".

La colombiana no se quedó con las ofensas y publicó un video sobre el tema en el que resaltó que " a quien no le gusta lo que sube en su Instagram, la deje se seguir".

“Me preguntan por qué subo fotos así, yo creo que la respuesta es obvia y es porque me gusta, pero aquí contarles algo y es que yo antes, hace muchos años, veía mal subir fotos así, uno mostrando, pero después dije: Ey, por qué tenemos que meternos con los gustos o las creencias de otras personas", dijo Luisa

Y añadió: "No, uno las respeta, y desde ahí empecé a ser más libre y a hacer lo que yo siento. Por ejemplo, en este caso. Me encanta tomarme fotos de todas las formas, yo amo mi cuerpo, me encanta, estoy enamorada de mi cara, de mis ojos, o sea, yo me amo, y me encanta tomarme fotos y me encanta subirlas a mi Instagram".

ESTAS SON LAS FOTOS Y VIDEOS DE LUISA FERNANDA W EN INSTAGRAM: