"Qué lavadero", le dicen a Elianis Garrido por tonificado cuerpo en bikini

La presentadora colombiana Elianis Garrido compartió en redes sociales unas fotografías bastante sugestivas.

Garrido compartió dos fotografías de esta hermosa mujer en un vestido de baño pequeño de color azul que deja ver su tonificado cuerpo, sobre todo su marcado abdomen.

La mujer, junto a las instantáneas, escribió este mensaje: Cuento corto:

En estos días una conocida me dijo: pilas que te va a dejar el tren ! 🚂

Y yo por dentro pensaba : “Cuál tren?” 🤷🏻‍♀️🧐🤓 En fin, en ese momento ni supe que responder, hoy pensando que poner en esta foto se me vino a la cabeza que si “me deja el tren” pues espero poder comprarme así sea una Chalupa o un botesito pa' irme a pescar ,🤣🌊🐟🐠y que ojalá sea en la playa de la casita que quiero tener frente al mar. 🌊 Seguiré trabajando con Disciplina y perseverancia ! (Que Dios nos de salud!) Fin del cuento 🤣 Pd: la ultima foto me define 🙃🙂"

Elianis, además de decenas de comentarios halagadores, logró más de 100.000 likes en Instagram.

ESTAS SON LAS SUGESTIVAS FOTOS DE ELIANIS GARRIDO EN INSTAGRAM: