"Epa se portó muy grosera, me miró como un cu...": invitada de Lina Tejeiro

La famosa fiesta de Lina Tejeiro tuvo invitados de todo tipo y Epa Colombia, por su parte, no podía hacer falta. La influencer asistió y disfrutó de la noche, tanto que se dio un beso con la actriz. Pero también tuvo una polémica.

El día siguiente a la fiesta, la dj Marcela Reyes habló y respondió varias preguntas sobre diferentes temas, en la que le consultaron por Epa Colombia, con una respuesta sorpresiva.

Lea más: Fiesta de cumpleaños de Lina Tejeiro incluyó beso con Epa Colombia



La dj invitada mencionó que Epa Colombia fue muy grosera con ella en la fiesta de Lina Tejeiro y que "la miró como un cu..." cuando ella la iba a saludar.

"Yo pensé que me la llevaba bien con 'Epa Colombia'. De hecho, una vez hablamos por teléfono y tuvimos una conversación muy profunda, luego de eso charlamos por WhatsApp y le dije que iba a pautar sus productos sin cobrarle. Además, también la invité a mis cumpleaños (pero no fue). Sin embargo, ayer se portó re grosera: la llamé para saludarla, me miró como un cu... y me dejó con el saludo en la boca", explicó Marcela Reyes, quien también le dijo "bipolar".

La dj también explicó que estuvo enferma y que no disfrutó la fiesta ni el toque, de la manera que esperaba.

Epa Colombia también respondió y contó su versión de la historia, diciendo que fue Marcela Reyes quien no la saludó, pero ella, en el momento, había entendido.

"Te voy a contar cómo pasó todo, porque ellas son locas: Marcela iba a tocar (en el cumpleaños de Lina Tejeiro), pasó al lado mío y me miró pero no me saludó, entonces yo pensé que era porque estaba ansiosa por tocar; pero que yo no saludara es mentira", dijo.

Y finalizó: "Entonces no me hable, amiga. Yo no sé por qué Marcela dijo eso y, aunque ella me cae super bien, no tiene necesidad de hablar mal sobre mí. Ni siquiera lo hubiera publicado, me hubiera escrito: '¿por qué no me saludaste?', ¿tienes algo contra mi?, pero no, tiene que publicarlo para que todo el mundo lo vea".