Se estrena en salas de cine el documental colombiano ‘Del otro lado’

Este 14 de octubre llega ‘Del otro lado’, un documental que muestra como su director Iván Guarnizo y su hermano, se enfrentaron al secuestro de su señora madre Beatriz Echeverry y su primo, quienes fueron retenidos por la extinta guerrilla de las FARC-EP, Beatriz duró cautiva más de 18 meses en las selvas del Guanía.

‘Del otro lado’ es una travesía para encontrar a quienes mantuvieron en cautiverio a Beatriz, algunos de los cuales eran menores de edad a los que ella les enseñó a leer en su secuestro, pero ante todo un camino hacía el perdón y la reconciliación.

Iván Guarnizo, director ‘Del otro lado’ explica sobre la cinta, “Yo no hice esta película pensando en generar una conversación, pero una vez que la terminé, me parece que si es algo, un momento para ayudarnos a pensar después de 5 años de la firma de los acuerdos de paz, creo que es un buen momento para pensar que significa la reconciliación, que no es solamente firmar un documento y decir ok, sino que es mucho más y yo creo que nuestra película va a ese punto, que es lo que significa reconciliarse con el otro, con alguien que nos hizo daño”.

Una de las actividades de Beatriz Echeverry y sus compañeros de cautiverio era escuchar ‘Las voces del secuestro’, “El programa fue muy importante para mi mamá durante su secuestro y por eso yo creo que tenían que estar en una parte de la película. Para ella era como una religión, los fines de semana se levantaba de madrugada a escuchar los mensajes y estar pendiente de quien enviaba y quien no, de que pasaba en el mundo, era su única conexión con su familia y ella muchas veces dijo que una de la gran parte de su energía de sobrevivencia fue gracias al trabajo de Herbin Hoyos y ‘Las voces del secuestro’”, complementa Guarnizo.

Esta es la sinopsis oficial ‘Del otro lado’ relatada por el director; después de los acuerdos de paz, la guerra entre las FARC y el Estado parecía haber terminado, pero siento que la situación dista mucho de ser estable. Mi hermano y yo comenzamos a investigar el secuestro de nuestra madre. Al encontrar el diario que escribió durante su cautiverio, descubrimos la relación casi materno-filial que tuvo con su captor. Ahora que la mayoría de guerrilleros han entregado sus armas, decidimos buscarlo para hablar de ese tiempo oscuro en nuestras vidas.

‘Del otro lado’ es la excusa perfecta para responderme las mismas preguntas que se hacen tantos colombianos: ¿Después de tantas heridas, podemos reconciliarnos?