Millonarios definió el futuro del DT, hay Gamero para rato

Diego Rueda reveló en el Vbar Caracol que este miércoles en la tarde el técnico Alberto Gamero renovó por 2 años más con Millonarios. A falta de confirmación oficial por parte del club esto querría decir que el entrenador samario estaría con el club hasta diciembre de 2023.

Gamero llegó a Millonarios en diciembre de 2019 tras la salida de Jorge Luis Pinto. No tuvo un buen 2020 al no clasificar entre los ocho, quedarse por fuera de la Copa Colombia en octavos de final y en Copa Sudamericana fue eliminado ante el Cali. Ganó el "torneo de eliminados", pero en el repechaje ante los 'azucareros' también perdió y no logró cupo a Sudamericana.

Más allá de eso puso a debutar jugadores como Juan Moreno y Émerson Rivaldo Rodríguez. Además, le dio continuidad a Andrés Llinás y Juan Camilo García que apenas habían jugado unos minutos en Copa Colombia. Andrés Román y Stiven Vega han vivido sus mejores momentos de la mano de Gamero.

La deuda pendiente es ganar un título y lo más importante para los hinchas. En el Apertura 2020 perdió la final ante el Tolima luego de enfrentar el partido definitivo con varias bajas. Actualmente, Millonarios es líder de la reclasificación en un mano a mano que disputa con Atlético Nacional.