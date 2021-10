House of the Dragon: primer avance de la precuela de 'Game of Thrones'

Aunque la COVID-19 ha sido un terremoto para la industria audiovisual, parece que los fanáticos de 'Game of Thrones' pueden respirar tranquilos. HBO lanzó el primer avance de 'House of the Dragon', la esperada precuela de la aclamada serie, que espera llegar en 2022.

Cabe recordar que esta nueva serie está basada en el libro "Fuego y Sangre" de del autor George R.R. Martin, y tendrá lugar 200 años antes de los eventos de GOT, para contarnos la historia de la Casa Targaryen.

El avance / teaser presentó las primeras imágenes oficiales, que incluye varios miembros del elenco:

> Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon -Hermano menor de Coryls Velaryon y comandante de la marina de Velaryon

> John Macmillan como Ser Laenor Velaryon -Hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen

> Savannah Steyn como Lady Laena Velayron - Hija de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen

> Theo Nate como Ser Laenor Velaryon -Hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen