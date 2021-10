Maluma genera polémica por peculiar situación con fan

Una nueva polémica genero el cantante colombiano de reguetón Maluma, por cuenta de un video que se viralizó en redes sociales.

En el video, grabado en New York, un fan del colombiano no pudo contener la emoción al ver a Maluma y lo trató de contener al cogerlo del brazo.

El paisa, al ver esto, mandó un manotazo para tratar de soltarse del fan en esta ciudad de Estados Unidos.

Los que vieron este video calificaron al colombiano de "agresivo" y "subido" por su modo de actuar con el fan.

Maluma, horas después explicó el episodio: ”Oigan, ya saben por ahí, para que no cojan a la gente duro. Pillen lo que les puede pasar”, inició un video en sus redes sociales.

“Ey, yo amo su cariño mi gente, siempre, que me den besos, abrazos, lo que quieran, pero hay cosas que se pasan de la línea, y cuando lo agarran duro la mano a cualquier persona le incomoda, sea famoso o no, entonces yo pediría que hay que ser un poco más respetuosos y medirnos un tris, pero yo amo ese cariño que ustedes me dan de todas las maneras y lo siento aquí en mi corazón (...) pero esa no es. Los amo”, dijo el cantante de las 4 babys.