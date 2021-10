Precandidatos presidenciales hablan de inseguridad, empleo y reactivación

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes 2021, realizado por Fenalco, los precandidatos presidenciales Paloma Valencia, del Centro Democrático, Sergio Fajardo, de la Coalición de la Esperanza, y Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria, quienes han impulsado su campaña por firmas, debatieron sobre las diferentes problemáticas que en la actualidad aquejan al país.

En un primer ámbito, hablaron sobre la actualidad política. La senadora Valencia comenzó por aclarar que el uribismo no está dividido pese a contar con varios precandidatos. "El Centro Democrático tiene la agitación normal de una contienda electoral, pero tenemos la absoluta certeza de que vamos a ser un solo partido y resultaremos unido con un solo candidato. Las ideas del uribismo están más vivas que nunca; la seguridad ha vuelto a ser una bandera que los colombianos recuerdan y anhelan".

Por su parte, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez aseguró que "las discusiones del país hoy no están enmarcadas simplemente entre izquierda y derecha. Yo creo en un concepto de seguridad integral, y la inversión social también hay que garantizarla. Si por defender la seguridad, algunos sectores me consideran de derecha, bienvenido el calificativo. Si por garantizar la educación y la sostenibilidad, me consideran de izquierda, bienvenido también. Tenemos es que resolver los problemas del país".

El exgobernador Sergio Fajardo habló, de manera general, sobre 'la crisis de legitimidad del Estado colombiano', afirmando que "la ciudadanía no cree en las instituciones. Miren en las encuestas las calificaciones para el sistema de justicia, para la Fuerza Pública, para los partidos políticos. Están en los niveles más bajos, porque la ciudadanía no tiene confianza. Y ustedes, como empresarios, saben la importancia de la confianza para construir".

Gaviria, en cambio, se refirió a una crítica puntual que desde la Coalición de la Esperanza le han hecho, y es el vínculo que tendría con el expresidente César Gaviria, actual líder del Partido Liberal. Al respecto aseguró que "cuando yo empiezo mi campaña se escriben aproximadamente 20 mil voluntarios, de los cuales cerca de 5 mil son jóvenes liberales, que representan una fuerza transformadora. Yo no puedo rechazar esa fuerza. Tengo más credenciales 'anticlientelistas' que cualquiera; siempre he operado en política así. Pero no vamos a dejar de lado a los jóvenes que canalizaron su descontento con un partido, sería excluyente".

Desempleo y modelo económico

Sobre la situación de desempleo que actualmente afecta al país, la senadora consideró que "lo que no se puede cambiar es el enfoque de querer que el sector productivo sea el eje de la transformación de ese país. No hay mejor política social que el empleo. Mi partido presentó la idea del salario por horas, sin precarizar. Todos esos desempleados, ¿no será que así podremos impulsar su inclusión laboral, o si generamos mejores condiciones para que lleguen empresas a las regiones, donde no las hay?".

Gutiérrez, en ese sentido, se consideró "optimista frente al futuro del país. No estoy de acuerdo con quienes plantean que para estar mejor hay que acabar con el modelo que ya existe. Yo creo en la libre empresa; el país necesita un crecimiento económico y social. Lo que hay que cuidar hoy es la democracia, que hoy está en riesgo. Por eso no vino Petro (Gustavo), porque él miente sin pudor; el problema es que aquí no le creen su discurso populista. No hay mejor política social que la generación de empleo; ahí es donde nos tenemos que concentrar".

Por su parte el exrector de los Andes, Alejandro Gaviria, señaló que "el sector privado es completamente compatible con el bienestar colectivo. Su papel en la sociedad siempre lo he entendido como desarrollo. Las capacidades de la sociedad están acumuladas en un 80-90% en este sector, que no solamente da empleo, sino bienestar, propósito e identidad a una nación. Defiendo el intervencionismo del Estado cuando hay condiciones de oligopolio y concentración de poder en la economía. También tenemos la responsabilidad de contratar más mujeres ya".

En su turno, Fajardo anticipó que "yo creo, por supuesto, en la libre empresa, en el sistema capitalista y en la generación de riqueza. Lo creo y lo he demostrado, porque yo he gobernado, como alcalde y gobernador. Y en todas esas instancias convocamos, porque llegábamos libres y no a repartir la riqueza de los territorios a uno grupos políticos; y siempre estuvo presente el empresariado para trabajar de la mano con nosotros. Pero el Estado tiene que intervenir, y no solamente para corregir fallas del mercado, sino que tiene una obligación en la sociedad: desigualdades, pobreza, ilegalidad y violencia. Allí tiene que intervenir como promotor de las transformaciones".

Inseguridad

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, enfatizó en que "hoy no hay una sola persona en el país que no tenga claro la importancia de la seguridad. Para poder salir tranquilo de la casa y desarrollar sus negocios, se necesita seguridad. Para mí es muy importante y así lo demostré siendo alcalde. Yo creo en el concepto de la autoridad y de defender a la gente. Y en ese sentido, creo en un concepto de seguridad integral".

Valencia fue más allá y acusó de "tener la culpa de la inseguridad en el país" a los "políticos que dicen que la Fuerza Pública sale a matar estudiantes. Esta culpa es más por el irrespeto de las Fuerzas Armadas de Colombia. Todos los días, en promedio, se están asesinando a dos policías y soldados. La seguridad depende de que se trabaje conjuntamente. También se requiere un pie de fuerza muchísimo más amplio, para atender los problemas de seguridad rural y el narcotráfico".

Enseguida, Gaviria manifestó que "en buena parte del discurso del gobierno actual, hay un error en la forma cómo se están concibiendo los problemas de seguridad. Asociar todos estos problemas con el narcotráfico y pensar que las soluciones fundamentales son el aumento en el pie de fuerza y de las penas. La inseguridad es un tema integral; tenemos que aceptar que buena parte de la confianza en la fuerza pública, sobre todo en los jóvenes, se perdió. Y ahí tenemos que hacer un énfasis".

Sobre esta misma problemática, Fajardo cuestionó "¿hace cuántos años estamos denunciando que la Policía captura a una persona, pero vuelve a salir? ¿Por qué no se ha cambiado? Eso es por los que han gobernado. Ya nos toca a otros demostrar. Si no trabajamos de manera armónica, no se resuelve este problema. Hoy tenemos un reto muy grande y es el de la legitimidad. Hay una legalidad, pero sin legitimidad la sociedad no va a asumir el valor de esas leyes y las instituciones Se necesita una reforma a la Policía, el ESMAD se tiene que transformar".

Al debate, que duró alrededor de dos horas, también habían sido invitados los precandidatos Mauricio Cárdenas, del Partido Conservador, y Gustavo Petro, de la Colombia Humana. Sin embargo, y pese a que habían confirmado su participación inicialmente, ambos se excusaron y cancelaron su asistencia.