La época de pandemia y las constantes cuarentenas han sido un reto para Lucía pues leda mucha ansiedad. Estar en casa ha hecho quea Lucía leden más ganas de comer, que haga menos ejercicio y que no duerma muy bien. Lucía no sabe cómo controlar esto y no entiende muy bien por qué estar en casa le genera tanta ansiedad. Para esto Lucía tiene una cita con su psicóloga quien le aclarará varias dudas frente al tema.

Para descargar el episodio, haga clic aquí.