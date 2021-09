“Pastrana se suicidó”: Santos sobre Pastrana en la Comisión de la Verdad

Ingrid Betancourt y el expresidente Juan Manuel Santos lanzaron su libro Una conversación pendiente. En un diálogo que sostuvieron con Juan Carlos Torres, hablaron sobre el proceso 8000, la operación Jaque, el cautiverio de Betancourt y los cinco años de la firma del acuerdo de paz.

Durante el diálogo el expresidente Santos e Ingrid Betancourt hablaron sobre la presencia del expresidente Andrés Pastrana en la Comisión de la Verdad. Aseguró que Pastrana atacó a dos personas, en este caso, según dijo, a él y a Ernesto Samper.

"Lo que hizo con Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie y yo diría que fue un tiro en la sien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia, porque quedó peor que Samper chantajeando al cartel de Cali para que su adversario político se viera perjudicado con esa carta eso lo dice todo y yo creo que ahí Pastrana salió muy mal con esa intención de hacerle nuevamente daño nuevamente a su adversario político Ernesto Samper. Y el ataque que me hizo a mí, diciendo que yo había desconocido la democracia y que por eso el proceso de paz era espurio. Es todo lo contrario, el proceso de paz tiene una legitimidad absoluta”, indicó Santos.

El expresidente Juan Manuel Santos entregó detalles sobre la manera en que se desarrolló la operación Jaque, operación que permitió la libertad de Ingrid Betancourt. En medio de ese relato y lo que significó la operación, también habló del Coronel Luis Esparza que lo comandó, pues indicó que habría sido retirado de la Fuerzas Militares.

"El que comandó la operación en el momento era el Mayor Esparza, coronel hoy que iba ya listo para ascender a General. Estábamos Ingrid y yo en Madrid presentando este libro, cuando nos llega la información que lo descabezaron, por qué lo descabezaron nadie me decía por qué. Nadie me ha dicho por qué. Él era la estrella en materia de inteligencia del Ejército. Sucedió algo sin precedentes, cerca de 50 oficiales se pronunciaron públicamente diciendo que eso era tremenda injusticia y más de 40 sargentos mayores que habían sido subalternos de Esparza se manifestaron públicamente diciendo que eso había sido una injusticia y le están pidiendo al Presidente y yo me uno a esa solicitud que se reintegre a Esparza, por qué lo llamaron a calificar servicios, que nos muestren las pruebas o que lo reintegren".

Agregó: “también quisiera hacer un llamado a que por favor dejemos de politizar nuestras Fuerzas Armadas, porque ya están sufriendo, su eficacia se ha venido a abajo por esa politización”.

Por su parte Ingrid Betancourt contó detalles sobre la manera en que se voló Jhon Frank Pinchao del lugar donde estaba secuestrando y una anécdota.

“Pero también recuerdo de ‘Pincho’ el último momento cuando nos separamos, fue un momento que para mí está bañado de mucha luz porque nosotros habíamos planeado que nos íbamos a volar juntos, con Luis Eladio Pérez, éramos los tres, pero a Luis Eladio le dio un ataque cardiaco, entonces era un infarto(…)”.

Contó que Pinchao decidió volarse sólo, teniendo en cuenta que ya completaba casi 10 años de estar en cautiverio. “Esa noche yo estaba en mi caleta pensando en Pincho que no iba a ser capaz de volarse. Al dia siguiente nos levantamos y eso estaba hecho una locura, Pincho se había volado. Nos hicieron creer que habían matado a Pincho. A los 17 días estábamos tirados después de una marcha sin fuerza, entonces uno sacaba el radio para escuchar noticias y escucho al otro lado a Luis Eladio Pérez: Ingrid, Ingrid Pincho coronó".

A la inauguración del libro asistieron personalidades como el ex vicepresidente Óscar Naranjo, Frank Pearl, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán, el exministro Juan Fernando Cristo, entre otros.