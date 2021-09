Actriz que interpretó a Marbelle de joven sufrió una parálisis facial

La actriz colombiana Laura Rodríguez, quien actuó en diferentes producciones de la televisión nacional como en ‘Amor Sincero’ y ‘Diomedes’, publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje en el que reveló que le dio una parálisis facial.

“Hoy cumplo 29, termino mi primera gira de teatro en Tenerife y cumplo 15 días de recuperación de una parálisis facial periférica, y si tú estás pasando por lo mismo, no pares tus días por cómo te ves, porque lo esencial es invisible a los ojos”, escribió la mujer.

En otra publicación, la artista le agradeció a su madre por haberla cuidado durante ese episodio de salud: “A ti mami gracias por estar ahí para poder llegar acá!!! El camino es largo, pero contigo es más Livianito, aunque eres la fisioterapeuta más intensa de América Latina y sus alrededores jajajajajaj te amo”.

Además, subió otras imágenes en donde se deja ver cómo estuvo durante esos días en los que sufrió esta disfunción y agradeció a quienes le enviaron mensajes positivos para que se recuperara pronto.

“¡¡GRACIAS!! He recibido muchos mensajes lindos, gracias por tomarte el trabajo de dejarme unas palabras bonitas Con todo el cariño les digo que no es necesaria la preocupación, para todos los que me escriben preguntando ¿cómo estoy? estoy muuuuy bien, todos los días se van ganando pequeñas batallas, estoy evolucionando, mejorando y paseando”, expresó la actriz en sus redes sociales.