“Fruta prohibida pero deliciosa”: Demi Rose en diminuta lencería roja

La modelo británica de ascendencia colombiana Demi Rose definitivamente es una bomba sensual en su cuenta de Instagram, pues con cada fotografía que sube cautiva a sus más de 17 millones de seguidores y esta vez no fue la excepción.

La más reciente publicación de la mujer fue luciendo una hermosa lencería roja y comiéndose una manzana en frente del espejo, lo que genero un sinfín de comentarios elogiando su sensualidad y, por supuesto, su belleza.

“Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? (Espejo mágico en la pared, ¿quién es la más bella de todas?)”, escribió Demi haciendo referencia a la célebre frase del cuento infantil ‘Blancanieves’ y esto le escribieron sus seguidores.

“Ahora el rojo es mi color favorito”, “la divinidad de ser humano”, “masticas manzana como toda una princesa”, “eres la más bella de todas”, “el cielo nos mandó al ángel más bello”, “si fueras Eva tu pecado no sería comerte la manzana, sino ser tan hermosa”, “tu físico es genial”, “tú de rojo y yo con este antojo”, entre otros han sido los comentarios que le han dicho a la modelo.

La foto de Demi Rose definitivamente ha sido un éxito, pues en tan solo seis horas ya tiene más de 300.000 likes y más de 3.000 comentarios de sus fanáticos.