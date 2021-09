Instagram: Oculte historias y publicaciones de un usuario sin bloquearlo

Las redes sociales se han convertido en parte fundamental de las relaciones interpersonale hoy en día. Sin embargo, en muchos casos como usuarios nos enfrentamos a rupturas o escenarios en los que no queremos ver qué publica o comparte determinado usuario, pero tampoco queremos eliminarlo por completo.

Puede leer:

Instagram, precisamente cuenta con una función que nos permite ocultar el contenido (historias y publicaciones) de determinados usuarios sin necesidad de emplear el bloqueo como elección. Esta función se denomina silenciar.

¿Cómo silenciar a un usuario en Instagram?

El proceso es muy sencillo, inicialmente diríjase a cualquier publicación que el contacto que desea silenciar hizo. Luego seleccione los tres puntos verticales que se ubican en la parte superior del post. Entre las opciones aparecerá una que se denomina 'Ocultar'. Automáticamente saldrá un mensaje que le indica que el contenido de este usuario ya no saldrá entre sus primeras opciones.

Y allí mismo verá dos opciones: 'Silencia a (nombre del usuario)' o 'Dejar de seguir a (nombre del usuario)', presione la primera. Finalmente, aparecerá una nueva pestaña en la que le preguntan si quiere silencar las publicaciones, las historias o ambas. Elija la de su prefrencia y listo.

Lea también:

No tendrá que bloquear a ese usuario, pero sí ocultará todo el contenido que este haga de su red de amigos. Recuerde esta función es muy útil, tras una ruptura amorosa o simplemente porque ese usuario comparte información que a usted no le interesa o no es de su agrado.