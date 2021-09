Seguidores de Donald Trump protestaron frente al Capitolio en EE.UU.

Partidarios Republicanos y seguidores del expresidente Donald trump se reúnen frente al Capitolio en un mitin llamado “Justicia para J6”, para pedir justicia por los 610 ciudadanos están bajo investigación y más de 60 que están en la carcel involucrados en la insurrección del pasado 6 de enero. Un hecho histórico para Estados Unidso, cientos de personas irrumpieron el Congreso, algunas armadas para evitar que los legisladores certificaran la victoria del demócrata Joe Biden como presidente.

Las autoridades esperan que entre 500 y 700 personas participen marcha.

Caracol Radio entrevistó a varios participantes del mitin. Geraldine LaBelle, quien se desplazó desde el estado vecino de Maryland para asistir a este rally aseguró que “estoy cansada de que culpen a Trump por todo, estoy cansada. Me siento mal por esa gente que está en la cárcel, por qué siguen en prisión, ¿por qué no los liberan?, siento que no hicieron nada malo, todo esto es política”

Muchos de los asistentes a la marcha, califican de prisioneros políticos a quienes han incluso han admitido ser culpables de ingresar al congreso con violencia, robar pertenencias de congresistas e incluso portar armas dentro del recinto.

Caracol Radio también entrevistó a latinos que participan del rally. Es el caso de Dominic Guzmán un ciudadano de Republica Dominicana, residente de la ciudad de Nueva York, quien advirtió que “estoy aquí protestando por los presos políticos, estoy aquí para decir America despierte porque sino el comunismo va a acabar con este país”.

Camiones bloquean las principales vías vehiculares hacia el Capitolio, la presencia de la policía es amplia, también hay activos militares. Helicópteros patrullan los alrededores del National mall..

El metro hacia ese punto de la ciudad no está funcionando, hay doble barricada alrededor del Capitolio, así como cámaras con sensores de movimiento.

Quienes protestan aseguran que más manifestaciones como estas se repetirán durante el resto del año hasta que o bien sean liberados quienes están en la cárcel sindicados por la insurrección del 6 de enero o tengan un procedimiento justo.

La marcha organizada por el grupo conocido como Look Ahead América, dice que la protesta es en rechazo a una supuesta persecucion a los patriotas que están siendo juzgados por haber asaltado el Congreso, también. aseguran que la marcha será pacífica, sin embargo, la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta sobre posibles asistentes que inciten a actos de violencia.

El Capitolio y sus alredeores han levantado una valla de más de dos metros de altura para evitar que alguien se acerque al congreso.

De acuerdo con Tom Mager, jefe de la policia del Capitolio, la seguridad ha sido reforzada tras la alerta del comando de inteligencia y afirmó que no será la última vez que tengan que hacer este tipo de preparación para una marcha.