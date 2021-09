Se estrena la cinta colombiana nominada a los Premios Goya ‘Tantas Almas’

Las salas de cine reciben el estreno de la cinta ‘Tantas Almas’, dirigida por el colombo-belga Nicolás Rincón Gille, una puesta en escena de las vivencias del cineasta, escuchado varias historias de víctimas de la violencia paramilitar.

La película protagonizada por Arley Carvallido, hace parte de la selección de los Premios Goya, junto con la preselección por Colombia al Oscar.

‘Tantas Almas’ narra la osadía de José, que tras el asesinato de sus hijos Dionisio y Rafael a manos de los paramilitares, emprende en solitario la búsqueda de sus cuerpos para darles sepultura y evitar que se conviertan en almas en pena, a sabiendas de la prohibición de los violentos de recuperar cadáveres.

Rincón Gille, en dialogo con Caracol Radio sobre la historia de ‘Tantas Almas’ dijo: “viene de un trabajo anterior que tuve en el río Magdalena y escuché muchos testimonios de víctimas, que me decían que el duelo era necesario. Me dijeron de una de las madres que vi, una hermana me contó esta historia, que su padre salió al río a buscar el cuerpo de sus dos hermanos. Al oírla, un pensamiento dio vueltas en mi cabeza; el de un padre que es capaz de hacer eso por su hijo, a partir de ahí veía unas luces en esa tragedia, como una figura muy poética, muy emblemática y comencé a construir la película”.

El público colombiano tiene la oportunidad de ver en cines desde el 16 de septiembre ‘Tantas Almas’, una coproducción entre Colombia, Bélgica, Brasil y Francia. La cual fue rodada en el municipio de Simití, en el sur de Bolívar en año 2018.