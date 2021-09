¿Quién es el deportista que está al lado de James Rodríguez en Ibiza?

El diario The Sun publicó unas fotos de James Rodríguez en Ibiza. El colombiano se ve en un yate fumando vaporizador. Muchos criticaron al futbolista, aunque todavía no se sabe en qué contexto se dio este episodio y si tenía permiso o no de su club para el viaje.

En las últimas horas surgió el rumor desde Turquía que James tendría una oferta del Basaksehir, en dicho país aún no se ha cerrado el mercado de fichajes. En una de las fotos junto al futbolista se ve a otro deportista colombiano.

Le puede interesar

Se trata de Angellot Caro, jugador de futsal que ha sido uno de los más reconocidos en Europa. Nació en Bogotá y tiene ascendencia antioqueña. Con 32 años ha jugado en países como: República Checa, Kuwait, Emiratos Arabes, España, Italia, Libia, Marruecos, Francia, Tailandia, Venezuela, Irak y Chipre.

Caro ha disputado los Mundiales de Tailandia 2012 y Colombia 2016 con la Tricolor. En la última temporada hizo parte del Sparta Praga y fue reconocido como el mejor jugador de la liga.