"El árbitro Raphael Claus le perdonó la roja a Wilmar Barrios": José Borda

Por: José Borda

El juego Paraguay Vs. Colombia, por la sexta fecha de las Eliminatorias a Qatar, tuvo dos acciones polémicas en la parte técnica y una en la parte disciplinaria, esta última dio mucho de que hablar por el procedimiento que hizo el árbitro brasileño Raphael Claus y el VAR.

La primera ocurrió al minuto 25 cuando Matheus Uribe fue a disputarle a Jorge Morel un balón dentro del área paraguaya, el colombiano cayó y pedía una posible infracción como penalti, en esta acción especifica el árbitro y el VAR, acertaron pues el jugador guaraní sacó el balón claramente, juntos levantaron la pierna, pero no se produjo contacto, fue más show del colombiano y el silbato no le comió cuento.

De otra parte, al minuto 40 vino la jugada capital del partido, Wilmar Barrios fue a disputar el balón cerca al tiro de esquina y llegaron dos jugadores paraguayos, Mathias Villasanti y Ángel Romero, a hacerle el cierre, este último le tiró desde el piso un puntapié en el costado al jugador colombiano y Barrios, en un hecho repudiable como respuesta a dicha acción, cayendo y de espalda con su mano derecha le metió un golpe con fuerza excesiva.

Claus, el silbato, no lo dudó y sacó la tarjeta roja, aplicó el reglamento en el campo; no obstante, apareció el VAR y lo llamó para que revisara la jugada pues “según ellos, el golpe no había sido en la cara sino en el hombro”. El que estaba viendo la TV en la cabina resultó “teniendo la razón” y el central le hizo caso equivocadamente, ya que eso es conducta violenta, el jugador colombiano le tiró de adrede el golpe, era roja y la omitieron, también perdonaron la amarilla del causante del problema, Romero.

Ya para el segundo tiempo, al minuto 51, se sancionó correctamente el penalti a favor la Selección Colombia con la intervención del VAR por una mano de Santiago Arzamendia, infracción de la cual ni Claus ni sus asistentes se percataron, yo la vi únicamente cuando la tecnología la mostró, el paraguayo efectivamente la tenía en posición antinatural y con su palma bloqueó la trayectoria del balón, eso sí, hay que decir que fue muy rápida y sólo captada por la herramienta tecnológica.

El árbitro brasileño pecó y rezó en esas situaciones; pecó pues le perdonó la tarjeta a Barrios, una agresión de esas no tiene discusión, sin importar el sitio donde se golpee, ahí lo que se mide es la fuerza con la que se hizo, y rezó al conceder la pena máxima, esta vez la tecnología estuvo del lado de la Selección, sí, el VAR fue colombiano. No se extrañen cuando esté en contra porque en el futbol lo que hoy te dan mañana te lo quitan.