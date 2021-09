Miguel Borja: "Sirve el punto siempre y cuando ganemos en Barranquilla"

"Se hizo un buen partido, el equipo estuvo muy concentrado, se recuperaron varias pelotas en la transición en ataque y cerramos bien el partido", fue parte del diagnóstico de Miguel Angel Borja luego del empate de Colombia 1 - 1 en Asunción.

El delantero de Gremio fue titular y no tuvo oportunidades para marcar. "Uno como delantero siempre necesita ese deseo de marcar, el día que no lo sienta tendría que retirarme. Se pudo aportar al equipo, se pudo desgastar a una defensa que es muy fuerte, sabemos que los paraguayos son así".

Borja elogió el papel de Paraguay que quedó sexto con 8 puntos, a 2 unidades de Colombia: "tuvimos las opciones de gol, ellos se encontraron con un gol al final del primer tiempo. Paraguay jugó muy bien, no podemos demeritar el papel de los paraguayos. A Colombia le sirve el punto siempre y cuando podamos ganar en Barranquilla".

Sobre lo que viene el próximo jueves, dijo el atacante: "La única presión es jugar bien. La selección tiene que jugar bien y venimos haciendo un buen juego. Son dos puntos ante Bolivia y Paraguay que ganando en casa a Chile estaremos en zona de clasificación".

Borja hizo pareja de ataque con Rafael Santos Borré: "Rueda nos pidió que apretáramos. Borré es un jugador muy inteligente que se sabe mover en el ataque. Nos vamos adaptando cada día más a lo que tiene el profe".

¿Fueron buenos estos dos empates? Miguel Borja dio su opinión: "Bolivia no es fácil, jugar en la altura, y no podemos decir que Paraguay no es una buena selección, hicieron una buena Copa América. No podemos venir a decir que jugando de visitantes podíamos ganar, en casa vamos a salir a proponer".