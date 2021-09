ANDI reconoce a Bavaria como una Empresa Inspiradora

54 empresas participaron en la evaluación para alcanzar el reconocimiento, 15 fueron resaltadas por solucionar desafíos sociales como parte de su estrategia de negocio. Bavaria fue reconocida por el trabajo que viene adelantando desde hace varios años en materia de diversidad e inclusión tanto interna como externamente.

‘Emprendedoras Bavaria’; uno de los proyectos exitosos de Bavaria

Beneficia a más de 35.000 tenderas en el país y trasforma sus vidas a través del fortalecimiento empresarial, apropiación digital, dotación de infraestructura e inclusión financiera. Adicionalmente, con este tipo de iniciativas Bavaria trabaja conjuntamente en pro de la equidad de género incluyendo a más de 1.400 colaboradores, consagrándose como una de las cinco mejores empresas para trabajar en Colombia.

Cabe resaltar que en 2020 Bavaria impactó a 3.1 millones de colombianos a través de diversas iniciativas sociales y en el mismo año recibió el sello Business Call to Action – BCTA, reconocimiento concedido por la ONU el cual resalta a empresas líderes en iniciativas de negocios inclusivos aportando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Así las cosas, ‘Emprendedoras Bavaria’, es un claro ejemplo puesto que los ingresos de las beneficiarias aumentaron hasta un 30%:

“Emprendedoras Bavaria me ha permitido hacer crecer mi negocio y cumplir mis sueños, me ha enseñado a manejar mejor mis cuentas y me ha ayudado con mi tienda. Hoy soy una mujer empoderada”. Manifestó Olga Ávila, tendera del barrio Tunjuelito en Bogotá, beneficiaria del programa desde 2019.

Finalmente, la compañía adelanta iniciativas comprometidas en fomentar ambientes de trabajo inclusivos, desarrollando estrategias en entrenamientos, capacitaciones y jornadas de sensibilización frente a las eliminaciones de sesgos inconscientes y barreras de género, del mismo modo cuenta con programas de apoyo en procesos de maternidad y paternidad, liderazgo, soporte financiero para tratamientos de fertilización e intervenciones que promueven el equilibrio laboral y personal.

“Nuestro compromiso con la diversidad e inclusión es integral y abarca procesos tanto internos como externos, que van desde la creación de líneas de producción inclusivas hasta el desarrollo de programas sociales dirigidos al fortalecimiento empresarial y el empoderamiento femenino. Con nuestra iniciativa Emprendedoras Bavaria hemos impactado a 35.000 tenderas, lo que se traduce en bienestar para ellas, sus familias y las comunidades a las que pertenecen. Creemos firmemente que estas apuestas en materia de diversidad e inclusión contribuyen a la construcción de un país más equitativo para todos” afirmó Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria.