'Superman': "Me queda pedir perdón, se podía haber continuado"

"Lo que han visto, es una situación incómoda, se creó una situación compleja, fue difícil de resolver y al final pasó lo que pasó. Somos seres humanos y no somos motores ni es una carrera de automovilismo ni nada por el estilo. Somos de carne y hueso y solo dentro de nosotros mismos tenemos nuestros motivos y nuestras razones", le dijo Miguel Ángel López al Carrusel Deportivo de la Cadena Ser.

'Superman' fue noticia en la etapa 20 tras bajarse de su bicicleta y no continuar. "A falta de un un día, de pronto si me hubiese caído o tuviera alguna fractura si claramente sería de pronto algún motivo, pero a falta de un día de hacer un esfuerzo individual pues claramente me queda pedirle perdón a la afición, a los compañeros y a nuestros sponsors. Físicamente no estoy bien, no estaba como tenía que estar, pero claramente se podía haber continuado. El error y las críticas son por no haber seguido, pero somos seres humanos".

Al colombiano le preguntaron si hubo algún disgusto con el equipo, pero no dio una respuesta clara: "es una situación compleja de entender. Nosotros no fuimos los que atacamos. El equipo, Enric (Mas), estaba defendiendo su puesto con el que salió esta mañana y yo me monté atrás en otra situación complicada que tenía que resolver y a estas alturas de vuelta fue un poco difícil".

Sobre si puede recibir una sanción dijo: "no tengo idea cómo funcionan las políticas internas del equipo". Y acerca de si continúa o no en el Movistar aseguró: "De momento que yo sepa tengo contrato, yo sigo".