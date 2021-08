New York Times: Problemas de Colombia ponen en peligro legado Iván Duque

El diario The New York Times entrevistó durante el viaje a Corea del Sur al presidente Iván Duque, en donde el mandatario defendió la gestión de su gobierno frente la pandemia y en medio de las protestas antigubernamentales de este año, sin embargo el periódico contrasta la entrevista con varios analistas que cuestionan el legado de Duque y lo califican de ser "un presidente débil".

"Es un presidente de salida. Es un presidente cuyo legado más importante será que su sucesor no pueda deshacer sus propias políticas", dijo Sergio Guzmán, de la firma Análisis de Riesgos de Colombia, entrevistado por el diario estadounidense.

El artículo asegura que la actuación de Iván Duque podría provocar un giro de la política colombiana a la izquierda en las elecciones presidenciales del próximo año.

"El legado de Duque, y el de su patrón, el ex presidente Álvaro Uribe, que aún domina la política colombiana, está en juego. Los votantes colombianos acudirán a las urnas en mayo, cuando Gustavo Petro, ex candidato presidencial, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero, podría convertirse en el líder de extrema izquierda del país en su historia, en un momento en que los izquierdistas nuevamente reclaman victorias en todo América del Sur", dice el artículo de NYT.

El diario también subraya el momento incómodo del año pasado cuando miembros del partido del presidente habrían respaldado a Donald Trump y a los republicanos en las elecciones de noviembre de 2020, lo que provocó tensiones con Estados Unidos y la administración de Joe Biden.

Un acontecimiento que el presiente Iván Duque respondió al diario y dijo "creo que fue imprudente", "creo que eso no debería haberse hecho".

Agregó que "estos ejemplos de polarización, han complicado los esfuerzos para solucionar problemas profundamente arraigados. El mundo está polarizado, ya que la gente conecta la demagogia y el populismo con sentimientos y algoritmos violentos y la gente produce noticias falsas (Fake News) y manipula la verdad" cita el artículo en respuesta del presidente Iván Duque.