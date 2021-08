Aida Merlano escogió entre Cediel y Tejeiro para una noche de pasión

La influencer Aida Merlano puso candente las redes sociales por cuenta de un juego de retos con Mateo Carvajal en el que se preguntaban cosas bastante personales y 'subidas de tono'.

Mateo le preguntó a Aida que, si ella fuera un hombre, con quién prefería para pasar una noche intima y candente, las opciones eran Jessica Cediel o Lina Tejeiro. A lo que ella respondió: “Pero es que a mí ya me gustan las niñas”, explicando sus preferencias sexuales.

Merlano no lo dudo dos veces para contestar, eligió sin pensar a la actriz colombiana Lina Tejeiro:

“Con Lina Tejeiro, o sea, ni tengo que pensarlo. Me encanta esa mujer”., enfatizó la influenciadora y generadora de contenido.

“A mí Lina me encanta, o sea, tiene una personalidad súper arrolladora, es divertida, súper talentosa, bellísima, de verdad es una mujer bellísima y no sé, tiene como una coquetería, una chispa que a mí me mata”, añadió.