“Ojalá aparezca rápido ese príncipe”: Jessica Cediel sobre su falta de sexo

La hermosa presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel volvió a ser tendencia por cuenta de unas declaraciones en sus redes sociales sobre su sexualidad.

Cediel habló a través de Instagram nuevamente de su abstinencia sexual por no tener una pareja fija y seria.

“Me han mandado mensajes en los que me dicen que con todo lo que he publicado hoy, parece que amanecí con ganas y tuve que ir a quemarlas al gimnasio, y -de pronto- no están tan alejados y sea verdad. Además, prefiero quemarlas así a hacerlo con cualquiera. (...) Igual lo otro sigue acumulado”, dijo la modelo.

Y añadió que no se siente preparada para tener una relación seria:

“Siento que no estoy preparada para una relación. Tengo el corazón todavía muy dolido, prevenido, cerrado y maltratado. Siento que no tengo el corazón sano y , no podré estar disponible para ver a alguien que llegue a mi vida y valga la pena (...) Como que uno no quiere que le vuelvan el corazón mierdita”.